L'ex caserma Cavarzerani resta zona rossa. A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di altri otto casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati nella struttura di via Cividale, il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, per contrastare la diffusione del contagio, ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del divieto di ingresso e di uscita, per chiunque non sia debitamente giustificato, fino al 30 dicembre.