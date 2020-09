Alunno positivo alla Manzoni, i compagni sono negativi

La positività al Coronavirus riscontrata in un allievo della Scuola media Manzoni di Udine ha fatto scattare ieri mattina i protocolli sanitari. Nel pomeriggio sono stati sottoposti al tampone tutti i compagni di classe e gli insegnanti entrati in contatto con lo studente. In serata, il Dipartimento di Prevenzione ha poi comunicato il felice esito: il tempestivo screening a tappeto non ha rilevato altre positività.

Le attività della scuola, che conta circa 550 allievi, procederanno, quindi, regolarmente.