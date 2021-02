Amaro, continuano le ricerche di David Concina

Sono ore di apprensione per i parenti di David Concina, l'autotrasportatore 48enne di Amaro, che ormai non dà più notizie di sé dal 15 febbraio scorso, quando è uscito da casa per fare una corsa intorno a mezzogiorno. Nelle ricerche sono impegnati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo con i colleghi di Udine, che hanno allestito una base operativa con l'Unità di Comando Locale in via della Fabbrica, ad Amaro.

Chiunque sia in grado di fornire indicazioni utili per ritrovarlo deve chiamare il 112.



Concina è alto un metro e 83, ha i capelli corti e brizzolati, una cicatrice su un sopracciglio, di corporatura longilinea. Indossa una maglietta termica blu, una giacca mimetica, pantaloni verdi e scarpe da ginnastica. Non ha documenti con sé né il telefono cellulare.



Lo cercano anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, i militari della Guardia di Finanza (Sagf), il soccorso alpino del Cnsad, i Vigili del Fuoco del Nucleo Volo di Venezia, i volontari della Protezione Civile. Nella sede allestita per la ricerca anche il sindaco, Laura Zanella.