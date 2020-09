Amaro, stop alla fornitura dell'acqua per il lavaggio delle condotte

Un intervento speciale da parte di Cafc di lavaggio delle condotte idriche interesserà da lunedì 21 a venerdì 25 settembre il comune di Amaro. L'intervento, che consente di migliorare complessivamente la qualità dell'acqua, avverrà tramite un innovativo sistema che miscela aria e acqua in pressione.

In questo modo si perfezionano anche le caratteristiche organolettiche, ovvero limpidezza, sapore e odore dell'acqua erogata agli utenti. Ovviamente per poter consentire questa operazione, è necessario interrompere l'erogazione idrica nella fascia oraria dalle 8 alle 18. Cafc raccomanda a tutti gli abitanti durante l'intervento nelle varie vie coinvolte, di non usare l'acqua né per usi alimentari, né igienico-sanitari né per altri scopi domestici durante i lavori. Per qualsiasi informazione è operativo il numero verde 800713711.

L’attività di lavaggio delle condotte aria/acqua sarà effettuato nelle seguenti vie.

Lunedì 21:via Città di Alba, via Carmignano di Brenta, via Roma, via San Valentino, via Nazionale, via Nuova.

Martedì 22: via Carmignano di Brenta, via Roma, via San Valentino, via Nuova, via San Nicolò, via Alpina, Piazza Centa, via Dante, via Manzoni, via Centa, via Centro Studi, via Viola, Piazza Maggiore, via di Mezzo.

Mercoledì 23: via Pellico, via Castello, via Fontana, via Roma, via Bearzi, via Chiusa, via della Stazione.

Giovedì 24: via Leopardi, via Pellico, via San Francesco, via Montale, via Roma, via Nazionale, Villaggio Rubner, via Foscolo, via Case Sparse.

Infine, venerdì 25: via Serbatoio, via Laopardi, Piazza Maggiore, via Centa, via Viola, via Mansionario, via Fontana, vicolo Costantinis, via Oscura