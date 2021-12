Ambulante senza Green Pass si spaccia per 'diplomatico'

Raffica di controlli da parte della Polizia locale al mercato di Pordenone, sul fronte Green Pass. Gli agenti hanno controllato oltre un centinaio di bancarelle, trovando due ambulanti sprovvisti della certificazione.

In un caso, un cittadino proveniente dal Veneto ha affermato di essere un 'rappresentante diplomatico', tutelato dal diritto internazionale, con riferimento implicito al Comitato di liberazione nazionale veneto. Motivazione che non ha impedito alla Polizia locale di sanzionarlo e allontanalo dal mercato.

Stessa sorte per un altro operatore pizzicato senza Green Pass. Sempre durante le giornate di mercato, è stata sanzionata anche una persona che, impedendo la libera circolazione sui marciapiedi del centro cittadino, chiedeva insistentemente la questua. Per lei è scattato anche il Daspo Urbano e la segnalazione alla Questura di Pordenone per il divieto di accesso nelle aree del centro città.

Provvedimenti lodati dal vicesindaco i Pordenone Emanuele Loperfido che ha precisato come i controlli saranno ancor più stringenti.