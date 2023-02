Questa mattina, in via Carducci, a Trieste, si sono scontrate un'ambulanza 'base', senza pazienti a bordo, e una vettura.

L'equipaggio del mezzo sanitario ha comunicato l'accaduto, via radio, direttamente agli infermieri della Sores. A restare feriti, in maniera non grave, due membri dell'equipaggio del mezzo sanitario che sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara.

Sul posto un'automedica in transito, di rientro dopo un servizio, e i Vigili del fuoco.