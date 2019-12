Amianto nel Porto di Trieste, vigile del fuoco riconosciuto come vittima

S.G., le sue iniziali, era un vigile del fuoco ed è morto nel 2008, vinto dal mesotelioma pleurico, tumore sviluppato "per essere stato esposto ad amianto nel porto di Trieste in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale e privo di informazioni sul rischio". Oggi, quel vigile del fuoco, che ha prestato servizio nel Corpo dal gennaio 1956 all’agosto del 1990, è stato riconosciuto dal Ministero dell'Interno come vittima del dovere, vittima dell'amianto, e alla vedova e agli orfani sono state liquidate le prestazioni previdenziali.



I familiari della vittima si sono rivolti all'Osservatorio Nazionale Amianto dopo molti anni, formalizzando la richiesta di risarcimento al Ministero che, inizialmente, ha negato che il vigile potesse essere deceduto per esposizione alla fibra killer. Una volta ricevuto il mandato, il Presidente dell’ONA, Ezio Bonanni e l’avvocato Alberto Kostoris, hanno intrapreso l'azione giudiziaria presso il Tribunale di Trieste denunciando la condizione di rischio con prove schiaccianti inducendo il Ministero a modificare il provvedimento di rigetto, a riconoscere la causa di servizio e la qualità di vittima del dovere, e a liquidare ai familiari la speciale elargizione di 228.000 euro, un assegno vitalizio e altre prestazioni previdenziali.



I difensori annunciano di voler proseguire la loro battaglia, “ha vinto la legalità e la giustizia, finalmente il Ministero ammette il rischio amianto del Corpo dei Vigili del Fuoco” - dichiara Bonanni, che osserva - “non è ammissibile che il Ministero continui a negare la qualità di vittima del dovere degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco. In questo caso, solo per la mole di prove raccolte nel corso del giudizio è stato possibile ottenere il riconoscimento del diritto. Inizieremo subito l'azione legale per il risarcimento del danno nella competente sede giudiziaria, perchè le prestazioni previdenziali di vittima del dovere sono soltanto un indennizzo del maggior danno”.

“Prosegue l'azione dell'ONA presso tutte le istituzioni, per ottenere il riconoscimento delle vittime del dovere per esposizione ad amianto” sottolinea il Presidente Ona e componente della Commissione Nazionale Amianto del Ministero dell'Ambiente e Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Nel VI Rapporto mesoteliomi edito da INAIL nell’ottobre 2018, si fa riferimento a 39 casi di mesotelioma tra i Vigili del Fuoco e assimilati nel settore della Pubblica Amministrazione e a pagina 225 si legge testualmente: “Amianto in tessuto è stato utilizzato per il confezionamento delle tute antincendio e coperte spegni fiamma". Oltre a ciò i Vigili del fuoco sono stati esposti a rischio amianto durante e dopo gli interventi effettuati a seguito di incendi in impianti industriali dove l'amianto poteva essere presente nella struttura edilizia e negli impianti.



L'Osservatorio Nazionale Amianto ha costituito uno specifico dipartimento con un servizio di assistenza medico/legale per la tutela di tutti i diritti delle vittime attraverso lo sportello telematico https://www.osservatorioamianto.com/vittime-del-dovere/ e con il numero verde 800034294.