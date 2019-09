Amministrazioni schierate contro gli animali selvatici

Nel Friuli occidentale sono già 23 su 50 i Comuni che hanno discusso e fatto propria la proposta di delibera inviata da Coldiretti Fvg sul problema dei danni da fauna selvatica. Circa il 50 per cento delle amministrazioni ha dunque deciso di sostenere l’iniziativa e altre hanno già programmato di inserire questo punto nella prossima seduta di consiglio.

“Queste delibere - spiega il presidente di Coldiretti Pordenone, Matteo Zolin - hanno lo scopo di sensibilizzare rispetto ai problemi del comparto agricolo e al tema del controllo delle popolazioni di animali selvatici, oltre di sollecitare la Regione a richiedere l’avvio dell’iter legislativo di revisione della legge negli articoli relativi alla prevenzione, agli indennizzi e al controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura”.

In concreto, Coldiretti chiede in primo luogo un piano di abbattimenti e poi una revisione dei risarcimenti e dell’iter per ottenerli.

“Puntiamo - continua Zolin - sull’abbattimento soprattutto di cinghiali, corvidi e nutrie per risolvere il problema alla radice. In seconda battuta, c’è la necessità di rivedere gli indennizzi: questi sono talmente esigui e l’iter burocratico così complesso che tanti agricoltori rinunciano: il gioco non vale la candela. Per esempio, quest’anno a Montereale sono state sporte 30 denunce, ma ci sono altrettanti casi non denunciati”.

Diverse le specie nel mirino di Coldiretti: oltre a cinghiali, corvidi e nutrie - che danneggiano rispettivamente colture e pascoli, i seminativi e i canali di bonifica - ci sono anche volpi, cervi e caprioli che entrano nei frutteti e, ultimo arrivato, il lupo, che attacca gli allevamenti.

“Oltre ai danni - prosegue Zolin - c’è la questione sanitaria. Penso alla peste suina, presente in Bulgaria, Romania e Polonia, e all’aviaria: essendo trasmissibili, è sufficiente che nel Friuli orientale sia registrato un solo caso per bloccare non soltanto l’attività degli allevamenti, ma anche la commercializzazione delle carni già macellate. Un danno economico enorme!”

Gli agricoltori e gli allevatori si sono attrezzati per la biosicurezza con recinzioni, disinfezioni e limiti agli accessi ai siti di produzione, ma non basta.

“È inevitabile – continua il presidente di Coldiretti - che in un ambiente antropizzato serva l’intervento dell’uomo a controllare la fauna. Non possiamo recintare e coprire di dissuasori tutta la campagna pordenonese e regionale, oppure tutte le strade e i canali. Ci sono aziende agricole esasperate perché non riescono a portare avanti più la loro attività di coltivazione, in molti casi anche per i danni enormi provocati dalla cimice asiatica. Serve una più efficace azione di controllo della fauna, per difendere il lavoro dei campi e nel contempo per tutelare l’ambiente, non per distruggerlo”.

“Ringraziamo i Comuni che hanno accolto il nostro invito - conclude Zolin - e invitiamo gli altri a discuterne nei prossimi consigli perché quello della fauna selvatica è ormai un problema di tutti: dell’agricoltura, certo, ma anche per tutti i cittadini. È un problema di sicurezza stradale, sanitario e di equilibrio ambientale”.