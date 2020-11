Amore non corrisposto per un uomo sposato, finisce ai domiciliari

Questa mattina, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposti dal gip del Tribunale di Pordenone Rodolfo Piccin su richiesta del Pm Marco Faion, titolare dell’indagine, nei confronti di una 58enne accusata di atti persecutori e violazione di domicilio.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato in quanto la donna, da marzo, in seguito a una frequentazione di tipo professionale, si era invaghita di un uomo senza essere corrisposta, iniziando a inviargli lettere scritte a mano, dirette anche a sua moglie. Nelle missive, la 58enne da un lato professava il suo amore e dall’altro minacciava la moglie.

La situazione è poi peggiorata: la 58enne, oltre alle lettere, ha iniziato a farsi trovare sempre più spesso nei pressi dell’abitazione e della sede lavorativa della coppia, arrivando a fermarli per strada e tentando anche di fare delle scritte sui muri nelle aree da loro frequentate. In un’occasione è entrata nel giardino dell’abitazione della coppia, spiandoli per riuscire a incontrare e minacciare la moglie.

Il clima di persecuzioni si è protratto ininterrottamente per sette mesi, determinando un vero e proprio stato di ansia nella coppia, tanto da temere per la propria incolumità. I due, infatti, non riuscendo più a condurre una vita in tranquillità ed erano arrivati al punto di andare al lavoro accompagnati per timore di imbattersi nella stalker.