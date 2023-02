Anarchici in fermento, scritte anche a Udine

Ancora imbrattamenti a sostegno di Alfredo Cospito in regione. Scritte sono apparse anche in via Trento, a Udine, sui i muri esterni del palazzo che ospita gli uffici del Ministero di Grazia e Giustizia.

Le immagini, rilanciate oggi sui social, in realtà fanno riferimento al gesto, di matrice anarchica, compiuto il 4 dicembre, in occasione di un'udienza del processo davanti alla Corte di Torino.

Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire alla mano che, all'epoca, ha vandalizzato l'edificio. La Digos cittadina tiene, comunque, costantemente monitorata la situazione.

Scritte simili, solidali alla battaglia dell'anarchico, da oltre cento giorni in sciopero della fame contro il 41bis, erano apparse nei giorni scorsi anche a Pordenone, a San Giorgio di Nogaro e nella periferia di Udine.