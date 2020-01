Anas, in Fvg non effettuate la verifiche su 64 ponti

Triste primato per la nostra regione, nonostante l’allarme lanciato nel 2018. Nell’anno appena concluso, nessuno dei 64 ponti, viadotti o cavalcavia Anas che attraversano il territorio del Fvg - con campata di luce superiore ai 30 metri di lunghezza - sarebbe stato ispezionato come, invece, previsto per legge. Questo il dato preoccupante pubblicato oggi dal Corriere della Sera nell'inchiesta del Data Room di Milena Gabanelli e Andrea Pasqualetto.

Peggio di noi solo il Piemonte dove, in base ai dati riportati, risulta non sia stata effettuata alcuna verifica su un numero triplo di infrastrutture, ben 205.

“La mancanza di controllo sistematico e trasparente non può che favorire fenomeni corruttivi”, scrivono i due autori sul Corsera. “Se non carichi a sistema i risultati delle ispezioni, puoi gestire come ti pare i rapporti con le aziende”, spiegano.

A Trieste, i due giornalisti hanno ricordato come siano ancora in corso le indagini per verificare una serie di spese gonfiate nella manutenzione delle strade e tangenti che sarebbero state date a un paio di dipendenti Anas.