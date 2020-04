Anche a Cormons la consegna delle chiavi al sindaco

Questa mattina anche gli operatori economici di Cormons hanno consegnato le chiavi delle loro attività al sindaco Roberto Felcaro. La protesta di artigiani e commercianti si è tenuta nei giardini della pace, dove gli esercenti hanno simbolicamente lasciato al Comune le chiavi delle 50 realta economiche del territorio ancora costrette a non poter riaprire le serrande.

Una manifestazione dinamica di protesta organizzata da Confcommercio Cormons, per richiamare l'attenzione sui problemi che l'emergenza Coronavirus sta provocando alla categoria. L'iniziativa è stata sostenuta dall’amministrazione comunale, con il sindaco Felcaro che commenta: "Una grande prova di serietà e di rispetto. Fiducia assolutamente ben riposta in una comunità che ancora una volta dimostra di essere una spanna sopra. Ringrazio Questura e Prefettura, ringrazio i nostri Carabinieri e Vigili, ringrazio le ragazze della Protezione Civile perché tutti insieme abbiamo saputo sovrintendere l'evento e indirizzare in piena sicurezza le persone nel rispetto della normativa anti Covid-19".

"Tutte le categorie, qui presenti e compatte, mi hanno simbolicamente portato le chiavi delle loro aziende. Diamo loro fiducia perché, come oggi è stato dimostrato, se la meritano. A Cormons si sono aggiunti simbolicamente anche tutti gli amici e operatori economici di Medea. Noi appoggeremo la Regione in questa battaglia e ringrazio anche il Presidente Fedriga per averci manifestato la sua vicinanza dai suoi profili social. Chiederemo insieme che si trovino adeguate soluzioni per concertare l'esigenza della sicurezza con quella di una veloce quantomai necessaria ripresa economica", conclude Felcaro.

QUI IL VIDEO