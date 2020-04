Anche a Gorizia scendono i pazienti in terapia intensiva

"Anche nella nostra regione continuano a diminuire le persone ricoverate in terapia intensiva", spiega il sindaco Rodolfo Ziberna. "Anche nell'ospedale di Gorizia i letti occupati sono solo quattro. Personalmente ritengo che questa sia una splendida notizia perché significa che, grazie anche a un maggior numero di tamponi e a un'informazione capillare, le persone che hanno contratto il virus vengono individuate precocemente e la malattia viene curata fin dall'inizio limitando le situazioni peggiori che necessitano della terapia intensiva".

"Quindi, in ambito nazionale e giù, a ricaduta, fino all'ambito locale continuano a esserci nuovi casi ma meno gravi rispetto al passato. Venendo alla situazione odierna di Gorizia, si registra un caso in più dopo l'impennata, giustificata, dei giorni scorsi. Voglio ribadire ancora una volta, per chi non lo avesse capito, che Neurologia non è mai stata chiusa ma è accaduto ciò che oggi accade in tutti gli ospedali. Sono arrivati due pazienti con altre patologie, uno proveniente addirittura da un altro ospedale e, seguendo i protocolli, sono stati sottoposti a tampone risultando positivi. Uno è stato trasferito in terapia intensiva e l'altro nel reparto Covid a Trieste. È stato tutto sanificato subito e l'attività è andata avanti. Si tratta di situazioni ormai ordinarie in tutti gli ospedali e proprio grazie ai protocolli che vengono seguiti si riescono a individuare casi come quelli in questione", prosegue Ziberna.

"La fake news della chiusura di Neurologia non ha fatto altro che creare scoramento negli operatori sanitari che lavorano giorno e notte per tutelare la nostra salute. A loro un ringraziamento davvero di cuore per ciò che fanno, l'ospedale di Gorizia si sta davvero dimostrando una grande eccellenza e siamo orgogliosi dei nostri sanitari che operano al suo interno e lo rendono tale".

"Ed eccoci alle mascherine. Saranno in distribuzione, nei prossimi giorni, a tutte le famiglie che non le hanno ancora ricevute. Rimarranno esclusi solo i minorenni che, in questo momento, corrono meno rischi perché hanno meno occasioni per uscire da casa (e-learning, difficilmente alla loro età hanno una occupazione...). Voglio invitare chi non le avesse ricevute nelle precedenti consegne, a causa della loro assenza dall'abitazione (sono stati effettuati tre giri di consegne) potrà telefonare allo 0481-383377 o 0481-383480 per mettersi d'accordo su una nuova consegna nel caso in cui non potessero uscire oppure saranno indicate loro le modalità per il ritiro presso il Comune. Oggi mi sono dilungato un po' e quindi per farmi perdonare vi abbraccio ancora più stretti", conclude Ziberna.