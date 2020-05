Anche a Talmassons la protesta dei commercianti

Anche a Talmassons, i commercianti ieri hanno dato vita a un flash mob per chiedere di poter rialzare quanto prima le serrande e ripartire in sicureza. In piazza Vittorio Veneto alle 12, oltre al suono delle campane, si è sentito il tintinnare delle chiavi consegnate al sindaco Fabrizio Pitton.

"In un clima rispettoso dei ruoli, di tutte le norme di distanziamento sociale e di protezione individuale", spiega il sindaco, "ho voluto ricordare le persone che ci hanno lasciato per questa pandemia e anche quelle che ogni giorno si sono poste al servizio degli altri in vari modi". Proprio partendo dal comportamento dei cittadini dei nostri territori, Pittoni ha ricordato come "il nostro Friuli, in questi mesi di restrizioni, ha dimostrato di essere una delle Regioni più virtuose d’Italia, disciplinata, rispettosa degli ordini e che ha seguito diligentemente una linea di comando anche quando sembrava confusa, seppur giustificata da una situazione mai affrontata precedentemente".

"Ora, dunque, abbiamo la necessità di ripartire e di dimostrare che la tutela della salute e il contenimento del contagio sono compatibili con la ripresa, in completa sicurezza, anche per le attività commerciali. Abbiamo tutti la necessità di sapere non solo quando ripartire, ma anche come farlo, in tempi accettabili e con modalità chiare, concrete e precise. Ognuno dei commercianti presenti non ha chiesto un sussidio, ma la possibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro con professionalità, investimenti, progetti, così come hanno sempre fatto", ha ribadito Pitton.

"Ognuno deve fare la propria parte e la nostra Regione ha già intrapreso diverse iniziative importanti sul lato finanziario, cercando linee condivise con il Governo per aperture che valutino il rischio sanitario per singoli territori regionali. Lo dico da amministratore pubblico, la sostenibilità delle nuove povertà non può non essere strettamente collegata alla dinamica economica del tessuto economico del nostro territorio".

"In un’alleanza verticale tra Stato, Regione ed Enti Locali, il riferimento per il Sindaco sono i suoi cittadini. Etutti, anche se in maniera diversa, risentono di questa situazione", spiega ancora Pitton. "Allora accanto ai buoni spesa della Protezione Civile, circa 26mil euro di valore, abbiamo aggiunto il progetto una spesa in comune con 30mila euro di fondi propri, erogato il bonus bebè, anticipato lo stanziamento dei fondi per la scuola d'infanzia Caparini e ci impegneremo in un serie di opere pubbliche che saranno anche il traino a un tessuto economico più ampio, perché in questo momento dobbiamo usare tutte le risorse possibili per muovere il tessuto economico".

"Un sincero grazie a tutti i commercianti e a tutte le persone che oggi hanno permesso d'iniziare un ulteriore percorso che vede nel ripetto e nella dignità di ognuno di noi, una base solida per costruire, uniti e con grandi sacrifici, qualcosa di nuovo che possa nascere e fiorire nel futuro che ci aspetta", conclude il sindaco Pitton.