Anche Castelmonte entra nella 'fase due'

Anche a Castelmonte è ufficialmente iniziata la fase due. Dopo che nove dei dieci frati che vivono nella struttura erano risultati positivi al Covid-19, il santuario era stato chiuso. Ora, le porte di uno dei luoghi più simbolici per la fede in Friuli si sono di nuovo aperte, anche se per il momento solo per la preghiera individuale. Venerdì 8, infatti, è stato eseguito un attento intervento di sanificazione che ha interessato il santuario, ma anche altre aree del Comune di Prepotto.

"Gli interventi d'igienizzazione sono terminati sia a Prepotto sia a Castelmonte", conferma il sindaco Mariaclara Forti. "Ringrazio a nome della Collettività l'Esercito, il Coordinatore e i Volontari della nostra squadra di Protezione Civile che hanno supportato in modo encomiabile le operazioni. Tutto questo è preludio di una quanto più imminente e auspicabile ripresa per tutti noi. Il Santuario e la Chiesa di Prepotto sono aperti per la preghiera personale".

"Altra buona notizia: il Governo Sloveno ha riaperto parzialmente il valico di Vencò. Le norme per l'attraversamento restano le stesse: per motivi di lavoro transfrontaliero, per lo svolgimento di attività agricole e per fare visita a parenti stretti. Inoltre, è consentito valicare per visite mediche o interventi medico-sanitari. Il valico rimane aperto in due fasce orarie dalle 7 alle 9 dalle 16 alle 19", conclude il sindaco.