Anche il Santuario di Castelmonte in quarantena

In quarantena uno dei luoghi sacri più significativi del Friuli Venezia Giulia, il santuario di Castelmonte, in comune di Prepotto. Si è registrata, infatti, una positività al Covid-19. I religiosi e le persone coinvolte nell'attività del luogo sacro sono state poste in isolamento.

Un messaggio di rassicurazione arriva dal sindaco di Prepotto, Mariaclara Forti: "Non c'è problema per i fedeli e per chi ha frequentato il luogo sacro. Si tratta di un isolamento prudenziale. Il Dipartimento di Prevenzione ha escluso rischi a danno dei fedeli che hanno assistito alla Santa Messa di domenica scorsa. Il Santuario aveva adottato tutte le misure necessarie per mantenere le distanze prescritte e salvaguardare la salute dei presenti".

Il primo cittadino invita tutti a essere responsabili e di rimanere presso il proprio domicilio.