Anche il sindaco di Roveredo in Piano in isolamento

Anche il sindaco di Roveredo in Piano, Paolo Nadal, è in isolamento domiciliare, in quanto entrato in contatto con una persona positiva al Coronavirus. Lo ha fatto sapere ai concittadini tramite un messaggio sul suo profilo Facebook.

"Cari concittadini, sono venuto a contatto con una persona che è risultata contagiata da Covid-19. Sono, quindi, in quarantena fiduciaria fino al 18 marzo compreso. Sto bene, non ho alcun sintomo e non sono stato sottoposto a verifica con il tampone. Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di vicinanza".