Anche il sindaco di Zoppola in campo per le attività

"La nostra amministrazione sta registrando con viva preoccupazione l’acuirsi di difficoltà sociali conseguenti alla chiusura prolungata del tessuto produttivo, che nel nostro territorio è rappresentato principalmente da piccole e piccolissime imprese agricole, commerciali, artigianali e alcune realtà della piccola industria", spiega il sindaco di Zoppola, Francesca Papais.

"Accompagnare e accelerare il processo di riapertura è un obiettivo prioritario per la nostra comunità, avendo cura di perseguire tutte le modalità che consentano una riapertura in sicurezza.

E’ quanto mai ovvio che la ripresa delle attività economiche si deve accompagnare a un'immediata attività di formazione e informazione alle imprese, affinché sia spergiurato il rischio di una risalita della curva dei contagi", prosegue Papais. "Ci facciamo parte attiva con le associazioni di categoria per collaborare a tutte le iniziative necessarie alla ripartenza".