Anche in Friuli è Black Friday mania

E' Black Friday mania. Questa mattina è scattato il tanto atteso 'venerdì nero' che, anche in Friuli, coincide con la caccia alle promozioni, agli articoli scontati e agli acquisti natalizi.

La tradizione americana, ormai insediatasi definitivamente anche in Italia, rappresenta per i negozi e le grandi catene una vera e propria boccata d'ossigeno e un'ottima opportunità per contrastare il commercio online. Questa mattina dalle 9 alle 9.30 ad esempio, più di 200 persone si sono assiepate davanti all'ingresso del MediaWorld di Tavagnacco in attesa dell'apertura. Nessuna ressa all'americana, ma solo tanti clienti alla ricerca di prodotti che oggi presentano sconti che variano mediamente dal 12,5% al 20%.

Come confermato da Confcommercio Udine, il Black Friday è un’opportunità assolutamente da sfruttare per le imprese, visto il traino internazionale. “Si tratta di un’occasione da non perdere - ha sottolineato l’associazione - è per quello che abbiamo deciso di non sovrapporlo quest’anno con le giornate dei saldi previsti con gli Shopping days”.

Stando ai dati del 2018, il Black Friday ha portato un +42% delle vendite rispetto al 2017 e quest'anno si spera di superare la soglia del 50%. Ma gli sconti non finiranno oggi. L'epilogo del venerdì nero avverrà solo lunedì 2 dicembre con il Cybermonday, ovvero con la giornata dedicata allo shopping elettronico e tecnologico.