Anche in Fvg ipotesi della nave-ospedale

Molti pazienti Covid-19, in particolare tra gli ospiti delle case di riposo di Trieste, duramente colpite dal Coronavirus, da trasferire, con la necessità di trovare una struttura ad hoc, che consenta l'isolamento, ma anche le garanzie di ricevere adeguate cure. Una delle soluzioni al vaglio della Regione, come confermato dal vicepresidente Riccardo Riccardi, è quella di seguire l'esempio di Genova (nella foto): adattare una nave da crociera, trasformandola in un ricovero temporaneo per i positivi. "Stiamo valutando questa opzione", spiega Riccardi, "consapevoli che sarebbero necessari opportuni adeguamenti. Questa è una delle proposte sul tavolo: non escludiamo, naturalmente, di utilizzare strutture alberghiere, che andrebbero comunque messe a punto per le necessità sanitarie. Nelle prossime ore decideremo".

L'idea di creare una nave-ospedale nel porto di Trieste non convince il Pd. "A 50 giorni dell'ordinanza anti-Covid19 di Fedriga, l'assessore Riccardi deve inventarsi la nave-lazzaretto perché scopre che a Trieste non ci sono strutture per accogliere i contagiati delle case di riposo. Questa è un'autentica auto-denuncia: la Regione ha dimenticato Trieste e i suoi vecchi e ora corre ai ripari mettendo toppe", commenta la segretaria provinciale del Pd di Trieste, Laura Famulari. "Subito bisognava occuparsene, perché le caratteristiche demografiche, il numero e la tipologia delle strutture per anziani devono essere note all'assessore competente. Lui deve conoscerne le criticità e doveva provvedere subito a un piano specifico per questa emergenza. Spazi da allestire per ricoveri d'emergenza a Trieste esistono: bisognava prevedere e fare, invece siamo alla ricerca della nave".

"Quanto sta accadendo a Cattinara aggiunge preoccupazione - puntualizza Famulari - all'angoscia per i tanti morti, una percentuale molto più alta del resto della regione. No, presidente Fedriga, qui non siamo in un'oasi felice e non c'è da vantarsi. Oggi ci mettiamo le mascherine e anche i guanti, ma ci sono responsabilità su cui si dovrà tornare quando saremo fuori emergenza", conclude Famulari.