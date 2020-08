Anche in Fvg l'operazione 'Stazioni sicure'

194 persone identificate e una denunciata, oltre a una multa in base al Regolamento di Polizia Ferroviaria. 54 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia sono stati impegnati nell’intero territorio regionale, durante la giornata di controlli straordinari denominata “Stazioni Sicure”. Interessati 24 scali ferroviari e ispezionati numerosi bagagli al seguito dei viaggiatori.

Con la ripresa del traffico ferroviario, successivo al recente lockdown, anche in agosto continuano, dunque, i servizi straordinari di vigilanza che vedono impegnati il personale della Polfer del Fvg al fine di migliorare la prevenzione dei crimini e il controllo della legalità in ambito ferroviario, specialmente in relazione al controesodo. Particolare attenzione è stata posta anche al corretto uso delle mascherine protettive a bordo treno e nei locali delle stazioni ferroviarie, il cui impiego è imposto dalle norme varate per affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

L’implementazione delle nuove tecnologie, l’utilizzo di metal detector portatili e degli smartphone per la verifica, in tempo reale, dei documenti di identità, ha consentito un disbrigo più rapido delle procedure di identificazione, rendendo minimi i disagi all’utenza ed il raggiungimento di elevati standard di sicurezza allo scopo di rendere ancora più serena la vita di chi viaggia o frequenta il mondo ferroviario.