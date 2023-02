Anche in Fvg rallenta l'inflazione

In Fvg, l'inflazione evidenzia un rallentamento, complice anche un leggero calo delle bollette di energia e gas. Dopo mesi di aumenti a doppia cifra, infatti, nel mese di gennaio la stima definitiva dell'indice dei prezzi al consumo del Comune di Udine ha registrato +0,3% rispetto a dicembre 2022 e un +9,4% rispetto a gennaio 2022. Nel mese di dicembre la variazione congiunturale era stata del +0,2%, quella tendenziale del +10,7%.

L'aumento maggiore si è verificato nella categoria Mobili, articoli e servizi per la casa con +1,4% (tendenziale +8,9%) e Trasporti con +1,4% (+6,9%). Il calo più forte si è registrato nella categoria Abitazione, acqua, elettricità e combustibili con -4,4% (tendenziale 30,4).

Trieste a gennaio ha registrato un +0,2% rispetto a dicembre 2022 e un +8,7% rispetto a gennaio 2022. A dicembre la variazione era stata del +0,1% e tendenziale del +10,2%.

Anche in questo caso, l'aumento maggiore si è registrato nella categoria Mobili, articoli e servizi per la casa con +2,3% (tendenziale +9,7%). Il calo maggiore si è registrato nella categoria Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili con -5% (tendenziale 29%).

Dati, quelli della nostra regione, che risultano inferiori alla media nazionale: l'Istat, infatti, stima complessivamente un aumento dello 0,1% su base mensile e del 10% su base annua, dal +11,6% nel mese precedente. Si attenua il peso del carrello della spesa, che scende a +12% dal +12,6% del mese precedente.

L'inflazione acquisita per il 2023, ovvero la crescita media che si avrebbe se i prezzi rimanessero stabili nella restante parte dell'anno, è pari a +5,2% per l'indice generale e a +3,2% per la componente di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi).