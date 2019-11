Anche Monfalcone colpita dal maltempo, Marina Julia sommersa

Danni da maltempo anche a Monfalcone. Sebbene non nella quantità in cui si sono palesati a Grado o in altre località del Litorale, nella Città dei Cantieri sono state colpite principalmente Marina Julia e Marina Nova a causa principalmente del vento di scirocco che ha aggravato l’alta marea. In particolare, è stato necessario chiudere nella notte il ponte di via Bagni nuova, riaperto in mattinata, ma presidiato costantemente dalla Protezione civile per garantire l’eventuale transito da parte dei mezzi di emergenza. Sull’arenile di Marina Julia sono stati portati dal mare grossi rami, tronchi e perfino lavatrici. Sul Brancolo gli uomini del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina si sono mobilitati nel primo pomeriggio per la rimozione di un grosso albero che, cadendo, ha distrutto parte della protezione laterale della strada. Già nella serata di ieri, attorno alle 21, i Vigili del Fuoco avevano chiuso il ponte del Brancolo a causa dell’acqua che aveva raggiunto il manto stradale.

“Grazie agli investimenti fatti dall’Amministrazione comunale, di circa 400 mila euro in tre anni per la manutenzione delle caditoie e degli alberi – rileva il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – la situazione di grave maltempo è stata tenuta sotto controllo, non registrandosi disagi in città”. Nel pomeriggio gli uomini della protezione civile, guidati dal coordinatore Andrea Olivetti, hanno ripulito le zone colpite mentre una squadra con idropompa è partita alla volta di Grado.