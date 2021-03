Ancora bancomat nel mirino, due tentati colpi nella notte

Due tentativi di assalto al bancomat della Friuladria Crédit Agricole nel cuore della notte. Erano circa le 4 quando è scattato l'allarme nella filiale di Muzzana del Turgnano. I malviventi, però, non sono riusciti a mettere a segno il colpo, ma solamente a danneggiare il sistema di videosorveglianza (sarebbero state oscurate due telecamere).

E forse la stessa banda è responsabile anche di un tentativo di assalto al bancomat della stessa banca nella vicina Bibione, intorno alle 4.30. Anche in questo caso è scattato l'allarme: il servizio di vigilanza privata, in questo caso ha notato, attraverso il monitor della Centrale di controllo, la presenza di tre persone che stavano armeggiando in maniera sospetta attorno allo sportello automatico dell'istituto di credito.

Il loro tempestivo intervento li ha messi in fuga; nulla è stato danneggiato. Sul posto sono intervenuti rispettivamente i Carabinieri della Compagnia di Latisana e i militari dell'Arma della Compagnia di Portogruaro che adesso indagano per identificare la banda.