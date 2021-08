Ancora caldo e afa sul Fvg, ma lunedì arrivano i temporali

Ancora caldo e afa, unite a temperature elevate sulla nostra regione, almeno fino a lunedì 16 agosto, quando saranno possibili temporali anche forti, anche se il clima, specie in pianura, rimarrà afoso. L'anticiclone di origine africana, infatti, già da domenica inizierà a ritirarsi, favorendo un progressivo afflusso di correnti meridionali più umide nei bassi strati. Lunedì l'ingresso di correnti più fresche in quota favorirà l'instabilità, che sarà più marcata probabilmente nella notte fra lunedì e martedì mattina, poi affluiranno correnti nord-orientali più fresche nei bassi strati.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo dell'Osmer Arpa Fvg.



Sabato 14

Cielo in genere sereno, sulla zona montana probabilmente poco nuvoloso al pomeriggio con la possibilità di qualche isolato rovescio, più probabile verso il Cadore. Venti a regime di brezza. Farà molto caldo, in particolare in pianura di pomeriggio, sulla costa farà caldo anche di notte.



Domenica 15

Lunedì 16

Martedì 17

Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con caldo più afoso dei giorni precedenti, specie in pianura; sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile con probabili rovesci e temporali sparsi, specie al pomeriggio. Qualche temporale potrebbe interessare anche la pianura e forse anche la costa. Localmente i temporali potrebbero essere anche forti. Venti a regime di brezza.Tempo instabile con cielo variabile, saranno probabili temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, localmente anche forti. Sulla zona montana saranno probabili piogge più abbondanti, mentre su pianura e costa inizialmente sarà ancora piuttosto afoso. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest in genere moderato ed i temporali saranno più probabili in serata.Nella notte e di primo mattino rovesci e temporali sparsi anche forti, in giornata rimarrà variabile e sarà possibile ancora qualche temporale. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta. Sarà più fresco dei giorni precedenti.