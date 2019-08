Ancora cassonetti in fiamme a Pordenone

Continua la serie di incendi ai cassonetti dei rifiuti che da giorni si ripete a Pordenone, tenendo impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando cittadino, ma anche determinando un danno alla collettività.

La notte scorsa i roghi hanno interessato la zona di viale Libertà e via Vallona e hanno coinvolto quattro bidoni, tre della carta e uno della plastica tra le 21.30 e le 4 del mattino. "Anche se può sembrare una situazione circoscritta e senza molti problemi per lo spegnimento", spiegano i pompieri, "in un contenitore del genere sono presenti molte tipologie di rifiuti, la cui combustione genera gas tossici e cancerogeni che impongono di operare con la massima cautela, indossando i dispositivi di protezione che si utilizzano per i grandi incendi".

Sul posto per le indagini del caso, i Carabinieri e la Polizia di Pordenone. La caccia ai piromani, insomma, prosegue.