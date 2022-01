Ancora chiese nel mirino dei ladri

Chiese friulane nel mirino dei malviventi, in questi giorni di festa. A Pontebba la sacrestana si è accorta del tentativo di intrusione dei malviventi. Ha trovato due infissi forzati, sul retro, e anche le cassette delle offerte con segni di effrazione nell'aula centrale.

I ladri, però, non sono riusciti a rubare nulla, danneggiando una parte delle porte e scalfendo le cassettine. La chiesa è quella di San Giovanni Battista, in via della Chiesa, a Pontebba. A denunciare l'accaduto ai Carabinieri della Stazione di Chiusaforte (Compagnia di Tarvisio) è stato, ieri pomeriggio, il parroco, a sua volta informato dell'accaduto dalla sacrestana.

Altra chiesa presa di mira quella di San Lorenzo Martire di Torreano, in via Marconi. Anche in questo caso, ad accorgersi della presenza dei malviventi, che hanno agito nottetempo, è stato il sacrestano.

L'uomo ha notato la porta d'ingresso principale forzata e ha scoperto che, dal contenitore dell'elemosina, erano stati rubati circa 100 euro in contanti, tra banconote e monetine, tutti i soldi raccolti durante le festività e destinati ai poveri o alle necessità della comunità locale.

È scattata subito una chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e della Stazione di Torreano per un primo sopralluogo.