Ancora disagi alla circolazione ferroviaria

Periodo decisamente ‘nero’ per i pendolari che, negli ultimi giorni, hanno scontato diversi ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria in Fvg.

Anche questa mattina non sono mancati i problemi lungo la Venezia-Trieste, a causa di un guasto e di una persona ubriaca lungo i binari. In entrambi i casi la circolazione è tornata alla normalità prima delle 8.

Nel primo caso, il problema – poi risolto dai tecnici - è stato segnalato intorno alle 6.30 a un passaggio a livello tra Venezia Mestre e Quarto d'Altino. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9712 Trieste Centrale (6:00) - Torino Porta Nuova (10:58)

• IC 584/585 Trieste Centrale (5:21) - Roma Termini (15:50)

• RV 3434 Trieste Centrale (6:16) - Venezia Santa Lucia (8:21)



• RV 3431 Venezia Santa Lucia (6:39) - Trieste Centrale (8:44)• R 17094 Portogruaro (6:39) - Venezia Santa Lucia (7:51)• R 17033 Venezia Mestre (6:56) - Portogruaro (7:54)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 3432 Trieste Centrale (5:16) - Venezia Santa Lucia (7:21): limitato a Venezia Mestre (7:09)

• RV 3433 Venezia Santa Lucia (7:39) - Trieste Centrale (9:44): origine da Venezia Mestre (7:51)

• R 17096 Portogruaro (7:39) - Venezia Santa Lucia (8:51): origine da San Donà di Piave (8:02)

• R 17024 Portogruaro (5:39) - Venezia Santa Lucia (6:51): limitato a Venezia Mestre (6:38)

• R 17026 Portogruaro (6:00) - Venezia Santa Lucia (7:08): limitato a Venezia Mestre (6:56)

• R 17031 Venezia Santa Lucia (6:09) - Portogruaro (7:21): limitato a San Donà di Piave (6:55)

• R 17035 Venezia Santa Lucia (7:09) - Portogruaro (8:21): origine da Venezia Mestre (7:22)

Treni cancellati:

• R 17018 Portogruaro (7:06) - Venezia Mestre (8:04)

• R 17039 Venezia Mestre (8:56) - Portogruaro (9:54)

Nel secondo caso, il traffico era stato sospeso poco dopo le 6 per la presenza di una persona ubriaca sulla linea che impediva la regolare circolazione nella stazione di Udine. La situazione è tornata alla normalità in seguito all'intervento delle Forze dell'Ordine. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti, il solo treno FR 9713/9714 Udine (6:15) - Milano Centrale (10:15) ha registrato un ritardo di 70 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

• ICN 774/775 Roma Termini (22:35) - Trieste Centrale (9:01)

• RV 3600/3601 Venezia Santa Lucia (5:01) - Trieste Centrale (8:02)

• RV 16467 Udine (7:00) - Trieste Centrale (8:09)

• R 17354/17359 Trieste Centrale (5:28) - Venezia Santa Lucia (8:59)

• R 16752 Sacile (5:36) - Udine (6:30)

• R 16605 Carnia (5:40) - Trieste Centrale (7:38)

• R 16811 Udine (6:32) - Venezia Santa Lucia (8:55)

• R 17327 Udine (7:08) - Trieste Centrale (8:28)