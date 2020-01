Ancora disagi e ritardi sulla linea Udine-Venezia

Non sono ancora risolte le criticità alla circolazione dei treni lungo la Udine-Venezia, in tilt da ieri sera, intorno alle 18, per un guasto a Pordenone. Le difficoltà sono proseguite per tutta la notte (si segnala un nuovo problema intorno alle 3), con pesanti ritardi. Mattinata difficile, dunque, per i pendolari e per chi oggi deve spostarsi in treno.

Trenitalia fa sapere che è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus nella tratta Casarsa – Sacile.

Treni direttamente coinvolti:

EN 294 Roma Termini (18:55) - Tarvisio Boscoverde - Muenchen Hauptbahnhof (8:19)

EN 233/232 Wien Hauptbahnhof (19:23) - Tarvisio Boscoverde - Milano Porta Garibaldi (8:10)

EN 295 Muenchen Hauptbahnhof (20:10) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (9:10)

EN 235/234 Milano Porta Garibaldi (21:10) - Tarvisio Boscoverde - Wien Hauptbahnhof (8:53)

Treni cancellati:

RV 2441 Udine (6:01) - Venezia Santa Lucia (7:59)

RV 2804 Venezia Santa Lucia (8:01) - Udine (9:51)

RV 2808 Venezia Santa Lucia (9:01) - Udine (10:51)

R 20952/2807 Trieste Centrale (5:28) - Venezia Santa Lucia (8:59)

R 2802 Venezia Santa Lucia (6:01) - Udine (7:51)

Treni parzialmente cancellati:

FR 9713/9714 Udine (6:15) - Milano Centrale (10:15): originario da Venezia Mestre (8:00)

RV 2444/2445 Trieste Centrale (6:58) - Venezia Santa Lucia (9:59): limitato a Udine (08:06)

RV 2442/2443 Venezia Santa Lucia (7:01) - Trieste Centrale (10:02): originario da Udine (8:54)

RV 2446/2447 Venezia Santa Lucia (10:01) - Trieste Centrale (13:02): limitato a Sacile (11:02)

RV 2811 Udine (11:10) - Venezia Santa Lucia (12:59): originario da Sacile (11:57)

R 11004/20963 Venezia Santa Lucia (5:13) - Trieste Centrale (9:02): originario da Casarsa (7:02)

R 11002 Sacile (5:36) - Udine (6:30): originario da Casarsa (6:04)

R 20958/20959 Trieste Centrale (6:28) - Sacile (8:43): limitato a Casarsa (8:15)

R 11013 Udine (6:32) - Venezia Santa Lucia (8:55): limitato a Casarsa (6:54)

R 2824 Sacile (8:53) - Udine (9:38): originario da Casarsa