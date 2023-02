Nuovo incendio, questa mattina, in comune di Aviano. L'allarme è scattato poco dopo le 9.30 lungo la regionale 466, via Montecavallo. In fiamme un'area di circa 400 metri quadri di sterpaglie.

Il rapido intervento dei Vigili del fuoco di Pordenone, supportati anche dai volontari antincendio boschivo della Protezione civile comunale, dal personale del Corpo Forestale regionale e dai Carabinieri di Aviano, ha scongiurato il propagarsi delle fiamme alle aree boschive circostanti.