Ancora guasti, lunedì nero per i pendolari

Lunedì nero per i pendolari, con disagi che hanno colpito in particolare le corse dirette a Trieste via Cervignano. Numerose le segnalazioni di utenti quasi rassegnati da una situazione che si ripete con una certa frequenza. Per questo, il Comitato Pendolari ha inviato una lettera ai vertici regionali del gruppo FS, nonché all'assessore regionale alla mobilità, Graziano Pizzimenti, al quale fanno appello affinchè intervenga in maniera decisa per tutelare le ragioni di chi viaggia in treno.

Ecco il testo della missiva.

Non possiamo che rimanere sbalorditi di fronte al numero di guasti infrastrutturali che, da mesi, stanno colpendo le linee del Fvg. Non passa giorno, infatti, senza soppressioni o disservizi, soprattutto in fascia pendolare. Un servizio che ormai è tornato ai livelli del 2014 per quanto riguarda l'affidabilità; un dato preoccupante che evidenzia una rete ferroviaria colabrodo, dove è evidente la mancanza di un'adeguata manutenzione.

A prescindere dalle puntuali responsabilità delle strutture Fs (Rfi o Trenitalia), c'è da rimboccarsi le maniche, resettare gli attuali protocolli e trovare un nuovo modello organizzativo tra il gestore dell'infrastruttura e del servizio, visto che l'attuale non permette di intervenire con tempestività ed efficienza. Le giustificazioni a volta pacchiane e gli scaricabarile tra strutture Fs non reggono più e sinceramente non ci interessano, in quanto da utenti pretendiamo un servizio pubblico adeguato.

Stamattina in piena fascia pendolare la stazione di Udine è caduta nel caos: a fronte dell'ennesimo guasto a Risano (sempre quello!), sono mancate informazioni e quelle poche che sono state date sono risultate fuorvianti. È stata infatti comunicata la soppressione del treno R20947 Udine-Trieste via Gorizia senza tempestivamente avvisare che il treno R6003 Tarvisio-Udine-Trieste via Cervignano deviato via Gorizia avrebbe effettuato quella traccia.

Purtroppo ai continui guasti si aggiungono informazioni tardive e contraddittorie che penalizzano l'utenza; il momento storico è già di per sé difficile, caratterizzato da un clima sociale di tensione soprattutto nel comparto del trasporto pubblico locale; se a questo aggiungiamo anche la scarsa organizzazione del Gruppo Fs, è evidente che si sta poco a far collassare il sistema.

Lo diciamo da tempo che è proprio nei momenti di difficoltà che si vede la solidità funzionale dell'organizzazione, ovvero se è capace o meno di far fronte con scelte tempestive e corrette alle anomalie di circolazione; purtroppo constatiamo che, ogni qualvolta il sistema va in sofferenza, l'organizzazione arranca, con scelte lente e spesso illogiche, senza coordinamento tra RFI e Trenitalia.

Il bollettino dei disservizi di oggi vede:

- R6003 Tarvisio (p. 6.10)-Udine (a.7.25/ p. 7.36)-Trieste (a.8.38) soppresso nella tratta Tarvisio-Udine (per sconosciuti motivi) e da Udine a Trieste deviato via Gorizia. Il treno (un minuetto) ha raggiunto Trieste alle 9.38 con 1 h di ritardo. Il treno è partito da Udine alle 8.30. I viaggiatori diretti a Palmanova e Cervignano sono stati imbarcati su 2 bus sostitutivi. Molto deficitaria l'informazione al riguardo

- R20947 Udine (p. 8.08)-Trieste (a. 9.32) via Gorizia: soppresso e sostituito da R6003 deviato.

- R2752 Trieste (p. 6.50)-Udine (a. 7.57) è stato soppresso nella tratta Palmanova-Udine a causa del guasto di Risano e sostituito con bus.

- R6005 Tarvisio (p.6.45)-Udine (a.7.59/p.8.06 ) -Trieste (a. 9.08) ha maturato un ritardo di 24 min. a causa del guasto al PL di Risano. Il treno è partito da Udine con circa 25 min. di ritardo.

- R6002 Trieste-UD-Carnia: ritardo 52 min. a causa del guasto di Risano.

-R6009 Carnia-Udine: ritardo +48 min. a causa del ritardato arrivo del materiale rotabile del R6002.

Non c'è altro da aggiungere, salvo che ora la nostra pazienza è terminata. Chiediamo pertanto alla Regione e in particolare ci appelliamo alla sensibilità dell'assessore Pizzimenti, affinché intervenga con decisione nei confronti del Gruppo Fs per tutelare le ragioni degli utenti del Fvg.