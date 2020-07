Ancora in azione la 'banda dei distributori'

A sole 24 ore di distanza dal colpo messo a segno alla pompa di benzina Q8 Easy di Cervignano del Friuli, la 'banda della ruspa' torna in azione. Nelle prime ore di oggi, infatti, i malviventi hanno rubato un escavatore nella zona di Martignacco, che hanno utilizzato poi per sradicare le colonnine self-service di una pompa di benzina, sempre Q8 Easy, in via Spilimbergo, a Martignacco.

I danni sono ingenti anche in questo caso. La modalità di azione è identica, tanto da far pensare, appunto, si tratti degli stessi malviventi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Udine per tutte le indagini e per un primo sopralluogo.