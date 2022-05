Ancora in prognosi riservata il bracciante accoltellato a Morsano

E’ ancora in prognosi riservata, ma non più in pericolo di vita, il bracciante agricolo albanese di 47 anni, accoltellato lunedì mattina in una campo a Morsano al Tagliamento da un collega a connazionale di 28 anni.

I due, dipendenti della stessa azienda di San Giorgio della Richinvelda, stavano lavorando a poca distanza, quando è scoppiato un diverbio, sfociato poi in una violenta aggressione a colpi di coltello a serramanico.

Il ferito, soccorso dal titolare, Filippo D’Andrea, e portato in ospedale a San Vito al Tagliamento, è stato operato; il decorso pare propendere per un esito positivo, nonostante sia stato a lungo in pericolo di vita visto che i fendenti, all’addome e all’inguine, in particolare, hanno leso organi vitali.

Resta in carcere a Udine l’aggressore, dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri e interrogato. E’ accusato di tentato omicidio nell’ambito delle indagini coordinate dal Pm della Procura di Pordenone Monica Carraturo. C’è ancora da fare chiarezza sul motivo della lite e, soprattutto, su una ragione apparsa esagerata. Tra i due, come riferito anche dal loro titolare, non c’erano particolari screzi.

Ancora scossa la moglie dell’uomo aggredito, anche lei dipendente dell’azienda, che ha assistito alla scena. Continua a pregare perché il marito sopravviva.