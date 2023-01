Ancora infortuni sulle piste da sci

Ancora incidenti sulle piste da sci del Fvg. Un 14enne è stato soccorso oggi per le ferite riportate a seguito di una caduta accidentale sulle nevi dello Zoncolan. Ha riportato un trauma cranico. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza; il minore è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo, fortunatamente in condizioni non gravi.

Un bambino è stato, invece, soccorso nel comprensorio del Piancavallo, anche in questo caso per trauma cranico dopo una caduta in pista. Sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso e l'ambulanza. Il bimbo è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine; non è in gravi condizioni.

E' in corso un terzo intervento sul monte Zoncolan per una caduta sulla neve, in un canalone. Sul posto le equipe sanitarie dell'elisoccorso e dell'ambulanza, oltre al soccorso piste.

Notizia in aggiornamento