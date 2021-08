Ancora interventi dopo la grandinata sul Friuli Occidentale

I Vigili del Fuoco midi Pordenone sono impegnati da ormai tre giorni negli interventi per la messa in sicurezza delle coperture di edifici, danneggiate in seguito alla grandinata che ha colpito i Comuni di Fiume Veneto e Azzano Decimo domenica 1 agosto.

Da inizio emergenza sono stati effettuati più di cento interventi e 40 sono ancora in coda con il supporto delle autoscale di Udine, Trieste e Belluno oltre alle squadre locali.

Il lavoro in quota, assicurato dalle autoscale, assieme alla presenza di solai pericolanti e, in alcuni casi, di amianto, rendono gli interventi lunghi e complessi anche perché in molte circostanze interessano edifici, anche industriali, di particolari dimensioni.

I pompieri hanno continuato a garantire anche il servizio di soccorso tecnico urgente. Sono intervenuti su un principio d'incendio di un compattatore della carta a Fontanafredda e per un trattore in fiamme a Porcia, oltre che per i due incidenti sul lavoro a Sacile.