Ancora isolate Sappada e Sella Nevea, si lavora per liberare le strade chiuse

Il fronte atlantico, che si avvicina alla regione, è accompagnato da correnti meridionali umide in quota, orientali al suolo, che determinano precipitazioni diffuse. Finora sono caduti tra 40 e 60 centimetri di neve su Alpi e Prealpi Carniche oltre i 900 metri, tra 10 e 30 centimetri nei fondovalle delle Prealpi Carniche, circa 30 centimetri sul Tarvisiano e, in quota, sulle Prealpi Giulie.

Piogge intense hanno interessato la pianura e la costa occidentale, con cumulati intorno ai 40-50 mm, mentre la costa orientale e l'Isontino hanno ricevuto piogge deboli o moderate.

EVOLUZIONE. Nelle prossime sei ore sono previste ulteriori precipitazioni abbondanti, con circa 10-30 centimetri di neve oltre i 500 metri circa; possibile qualche accumulo ulteriore specie intorno al gruppo del Canin e, localmente, in Carnia.

Su pianura e costa saranno probabili ancora piogge sparse, con qualche temporale associato a piogge localmente abbondanti. Nelle successive ore notturne saranno probabili ancora nevicate sparse in genere deboli, in ulteriore attenuazione, sulla zona montana, e qualche pioggia su pianura e costa.

In considerazione dei consistenti apporti nevosi e alla luce del bollettino valanghe odierno che valuta il permanere del grado di pericolo di valanghe a 4 –forte- su tutta l’area montana, è stata emessa una nuova allerta per valanghe valida fino alle 14 di lunedì 4.

A seguito del maltempo, anche i pompieri del Friuli Venezia Giulia stanno operando dalle prime ore del 2 gennaio per rispondere alle richieste di soccorso e assistenza che giungono alle sale operative dei quattro comandi regionali. Una cinquantina gli interventi portati a termine dai pompieri; 30 sono gli interventi svolti dal personale del Comando provinciale di Udine che dall'alba vede più squadre, coadiuvate anche dalle ruspe e pale meccaniche del nucleo Gruppo Operativo Speciale, impegnate per la rimozione di neve dalle strade e dai tetti della Carnia.

Sempre il personale del comando di Udine è attualmente impegnato per dalle per le verifiche e l'assistenza alla popolazione a causa di una frana tra l'abitato di Canebola e Faedis.

Anche il personale del comando di Pordenone è stato impegnato nel pomeriggio per rimuovere la neve dalla copertura di un capannone agricolo a Claut, intervento che è servito ad evitare il collasso della struttura.

VIABILITA’. A causa delle abbondanti nevicate in corso sono state chiuse al traffico per neve o per pericolo valanghe la statale 52 Carnica dal km 59+600 (Passo Mauria); la regionale 110 Di Passo Pramollo; la regionale 465 Della Forcella Lavardet e Valle San Canciano al km 10+590; la regionale 355 Della Val Degano per pulizia sede stradale al km 29+600 (località biathlon a Forni Avoltri); la regionale 73 Del Lumiei; la regionale 76 Della Val Raccolana dal km 15; la regionale 24 Della Val Pontaiba dal km 7+900; la regionale 23 Della Val D'Incaroio dal km 12.

Ancora isolata la frazione di Sella Nevea (Chiusaforte). Dal tardo pomeriggio isolata anche Sappada. Stanno operando sul territorio tecnici della Protezione civile della Regione a supporto dei Comuni per attività di sgombero neve e ripristino viabilità a seguito di caduta alberi sotto il peso della neve.

Si sono verificati anche locali disagi alla viabilità in pianura per allagamenti di strade a causa di scrosci di pioggia sia nel Friuli Occidentale sia nella pianura friulana.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Situazione sotto controllo, i principali fiumi sono sotto il livello di guardia.

VOLONTARIATO. Nella giornata odierna stanno operando 137 volontari di 40 Comuni sia per interventi di sgombero neve e monitoraggio del territorio per le nevicate in corso sia per interventi negli allagamenti in pianura.

"Stiamo valutando tutte le opzioni per verificare quali strumenti e capitoli di bilancio possano essere utilizzati per sostenere i Comuni alle prese con l'eccezionale nevicata di queste ore, che siano risorse di Protezione civile o delle Autonomie locali". Lo rendono noto il vicegovernatore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi e l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ribadiscono l'impegno a reperire, nelle prossime ore, le risorse per sostenere gli Enti locali in questa fase di eccezionalità atmosferica.

"Siamo pronti a intervenire - rassicurano Riccardi e Roberti -: gli oneri non possono rimanere a carico del solo bilancio comunale". La preoccupazione degli Enti locali non riguarda, infatti, l'attuazione degli interventi quanto le risorse per coprire l'eccezionalità del momento.

"Attraverso la sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, abbiamo inviato un messaggio ai gruppi comunali e alle associazioni di volontariato di Protezione civile con l'obiettivo di recuperare i volontari per essere d'aiuto ai territori che si trovano ad affrontare la copiosa nevicata di queste ore. Siamo a disposizione dei Comuni montani che manifesteranno la necessità di poter avere un rinforzo nelle attività di spalatura e fresatura neve". Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, sottolineando come "ci metteremo a disposizione dei sindaci che richiederanno un supporto per attività di spalatura neve dai marciapiedi, dai cassonetti dei rifiuti o per liberare l'accesso agli edifici pubblici".

"Naturalmente - aggiunge Riccardi - i volontari saranno attivi da domani o, comunque, da quando la nevicata sarà terminata; quando cioè le condizioni meteo permetteranno di mettere in campo gli uomini".

“Alle situazioni di emergenza bisogna dare risposte tempestive, soprattutto in casi gravi che coinvolgono soggetti fragili e che necessitano quindi la massima attenzione”. Lo puntualizza il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo. “Le ultime nevicate hanno fatto emergere la mancanza di un piano complessivo che permetta di intervenire in maniera puntuale per evitare l'isolamento della popolazione, soprattutto quella affetta da patologie, anziana o con disabilità che non può fronteggiare da sola le emergenze e ha bisogno di aiuto”.

“È necessario far sì che una nevicata di 50 cm non metta in crisi un'intera fascia di popolazione se non si interviene in maniera adeguata e programmata” aggiunge l'esponente M5S, facendo riferimento ai casi, avvenuti in questi giorni, di persone isolate, strade bloccate e interi abitati irraggiungibili. “Intervenire per sgomberare le strade principali non è sufficiente a evitare l'isolamento di alcune aree”.

“Per questo chiediamo alla Regione di intervenire, in modo da creare un percorso chiaro e definito per chi ne ha bisogno, coinvolgendo la Protezione Civile e i servizi sociali. Anche per queste ragioni – conclude Sergo – continuiamo a sollecitare i Comuni affinché predispongano i Progetti utili alla collettività cui devono aderire i percettori di Reddito di Cittadinanza, che potrebbero rappresentare un valido supporto per la creazione di questa rete. A volte basta una telefonata per fare sentire la presenza delle istituzioni”.