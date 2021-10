Ancora lavori sulla regionale 110 di Passo Pramollo

Resta ancora chiusa al traffico la regionale 110 di Passo Pramollo, tra Pontebba e l'Austria, all'altezza della progressiva chilometrica 5 + 600, per mezzo chilometro circa. L'interdizione al transito si è resa necessaria per permettere le operazioni di messa in sicurezza del versante, che ha mostrato problematiche di cedimento. Lo ha disposto Fvg Strade, con una specifica ordinanza. Il traffico diretto a Pramollo, quindi, è vietato fino al completamento dei lavori, previsto per il 3 dicembre.

"Il versante è molto ripido - spiega a Telefriuli il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi -. Per quel che attiene alla parte della sezione rocciosa, ci sono problemi di caduta massi e slavine. E', quindi, in fase di realizzazione una galleria artificiale lunga circa 60 metri, per ovviare alle problematiche di transito. L'intervento è di 1,2 milioni di euro ed è stato finanziato dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia".