Ancora lavori sulla regionale del Lumiei

Per consentire la conclusione dei lavori di asporto materiale franato, la Strada Regionale 73 'del Lumiei', in Comune di Sauris, è stata ripaerta venerdì 11 settembre, alle 20, ma a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Le limitazioni sono previste dalla progressiva km 2+150 a km 2+250 con senso unico alternato dal 16 settembre al 30 settembre 2020 per il completamento dei lavori di asporto materiale franoso a bordo strada.

