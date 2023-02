Ancora lavoro in nero nelle campagne di Vivaro

I finanzieri del Comando provinciale di Pordenone hanno intensificato i controlli nelle campagne di Vivaro, per verificare la posizione dei braccianti impiegati nelle aziende agricole, in particolare nella raccolta della vite selvatica.

Nel corso di una verifica a un'attività riconducibile a un imprenditore di origine moldava, i militari, supportati da un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Venezia, hanno individuato un cittadino albanese munito del solo visto turistico, che non consente di lavorare.

Per il rappresentante della società e il lavoratore straniero sono scattate la segnalazione all’autorità giudiziaria per violazione delle norme sull’immigrazione; per l’imprenditore, inoltre, è stata richiesta, all'Ispettorato del Lavoro l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività.

I controlli s'inquadrano nell’azione di tutela del tessuto economico, nel solco della collaborazione tra la Guardia di Pordenone e le articolazioni locali di Coldiretti e Confagricoltura.