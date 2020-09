Ancora migranti rintracciati sul greto del Torre, a Pradamano

Un gruppo di 27 migranti è stato individuato intorno alle 19 di ieri a Pradamano, segnalato da alcuni abitanti della zona, in prossimità del greto del torrente Torre. I Carabinieri della Compagnia di Palmanova li hanno rintracciati e poi radunati nel parco Rubia. Alcuni erano sono entrati poco prima nei negozi della zona (anche in un panificio) per chiedere generi alimentari e bibite.

Nella notte i maggiorenni sono stati trasferiti al centro di Tricesimo mentre i minori (la maggior parte del gruppo, 21) sono stati affidati al sindaco Enrico Mossenta. Tutti saranno sottoposti a tampone e posti in quarantena fiduciaria.

Un altro gruppo di migranti è stato avvistato intorno alle 18 di ieri sempre sul sedime ferroviario, a Udine. I treni sono stati nuovamente fatti rallentare per questioni di sicurezza. Nessun particolare disagio per il traffico su rotaia a quell'ora.

A Trieste, infine, 14 minori non accompagnati afghani sono stati denunicati dalla Volante della Polizia di Stato perché si erano allontanati dalla comunità dove stavano trascorrendo la quarantena fiduciaria.