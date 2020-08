Ancora migranti scaricati all'alba a Udine

Ancora rintracci di migranti in provincia di Udine. Questa mattina, intorno alle 6, 13 cittadini stranieri sono stati notati camminare a bordo strada. Dopo la chiamata al 112 da parte di alcuni residenti, sul posto, in viale Renati, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile, per tutte le operazioni d'identificazione.

Seguiranno, come sempre, il triage sanitario e la quarantena fiduciaria. Si tratta probabilmente di una parte di un gruppo più numeroso che è stato segnalato intorno alle 4 di questa mattina, in viale Trieste, sempre a Udine.

Alcuni automobilisti in transito avrebbero notato in questo caso anche un mezzo pesante, probabilmente un furgone, dal quale sarebbero scesi. Alcuni hanno indicato la zona di Paparotti come punto di "sbarco". Da lì il gruppo si è diviso. Una parte è stata poi rintracciata dalla Polizia di Stato, sempre a Udine.