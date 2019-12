Ancora nessuna traccia del 59enne disperso da domenica nella zona di Morsano al Tagliamento. I Vigili del Fuoco hanno effettuato ricerche aeree con l'elicottero del reparto volo di Venezia (fino al rientro per scarsa visibilità), con l'elicottero della Protezione civile regionale e con droni della Polizia Locale di Udine. Sul posto anche il personale fluviale, che ha battuto le rive del Tagliamento per svariati chilometri in acqua, mentre a terra le ricerche sono state effettuate da unità cinofile della Protezione Civile. In totale sono stati impegnati circa 25 soccorritori e numerosi automezzi e natanti.

Per la notte rimarrà in presidio il Posto di Comando Avanzato. Per ogni eventuale notizia o avvistamento, i pompieri invitano a contattare sempre il 112. Le ricerche proseguiranno nella giornata di domani alla quale seguiranno aggiornamenti.