Ancora nessuna traccia della donna dispersa a Barcis

Ancora senza esito le ricerche della 57enne di Montereale Valcellina che non dà sue notizie dal 24 aprile, quando era uscita per un’escursione nella zona di Barcis.

I familiari avevano fatto denuncia di scomparsa ai Carabinieri lunedì 25 aprile, facendo scattare le operazioni che, dopo il ritrovamento della sua auto, da giorni si sono concentrate in località Ponte Antoi, all'imbocco del sentiero naturalistico del Monte Dint, con un massiccio dispiego di uomini e mezzi di Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Corpo Forestale regionale, Protezione civile e anche della Polizia locale di Udine, impiegata con il drone.

A seguito della riunione operativa che si è tenuta questa mattina in Prefettura a Pordenone, è stato deciso che le ricerche proseguiranno impiegando esclusivamente personale dei pompieri. Al momento è sempre operativo il furgone Unità Comando Locale del comando di Pordenone con a bordo personale di sala operativa ed esperti in topografia applicata al soccorso; l’automezzo funge da base e coordinamento per le squadre che operano sul campo.

Le ricerche proseguono nelle acque del lago con i sommozzatori del Nucleo regionale di Soccorso subacqueo acquatico di Trieste, soccorritori fluviali alluvionali del comando di Pordenone con un gommone da rafting, una moto d’acqua e battelli pneumatici. Il personale del nucleo regionale cinofili, con operatori e cani dei comandi di Pordenone e Udine, sta invece eseguendo le ricerche lungo i sentieri e zone boschive non ancora battute.

Come nei giorni scorsi tutto il personale impegnato nelle ricerche è dotato di strumentazione Gps che registra ogni singolo spostamento e la relativa traccia viene successivamente scaricata e registrata su apposite carte topografiche digitali.