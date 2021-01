Ancora precipitazioni sul Fvg, resta l'allerta valanghe

La regione rimane inserita in una vasta circolazione depressionaria con aria fredda e umida in quota. Nella notte un debole fronte da sud interesserà la regione.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile regionale ha aggiornato l'allerta meteo per rischio valanghe che rimane in vigore anche per tutta la giornata di domani, 6 gennaio; la criticità - oggi di livello arancione - scende al grado giallo su tutta l'area montana e pedemotana della Carnia e del Friuli Occidentale.

Previsioni meteo:

Martedì 5: probabili precipitazioni in genere moderate, neve oltre i 300-500 metri circa.

Mercoledì 6: precipitazioni in genere moderate, più probabili sulla fascia orientale, neve oltre i 300-500 metri circa. Sulla costa e sulla bassa pianura possibile qualche rovescio o temporale. Dalla sera possibili nebbie.