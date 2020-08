Ancora razzie al Consorzio Agrario: rubati attrezzi per migliaia di euro

Ancora un furto al Consorzio Agrario di Fiumicello Villa Vicentina. I malviventi hanno agito questa notte, lunedì 3 agosto 2020, dopo aver spaccato una finestra riuscendo a introdursi nel punto vendita per rubare strumenti da lavoro tra cui motoseghe e altro materiale. Il market era finito nel mirino dei ladri poco meno di 10 giorni fa.



Allora i ladri erano penetrati all'interno del negozio "strisciando" in un canale, nell'unico punto non recintato del Consorzio, raggiungendo la stanza dei servizi igienici e, con una flex rubata sul posto, tagliare un infisso per entrare negli uffici.



Qui avevano rovistato ovunque in cerca di soldi. I danni erano stati - come per il recente colpo - di diverse migliaia di euro (tra decespugliatori e altri attrezzi). Questa notte, dopo l'allarme, è intervenuto il personale della vigilanza privata Mondialpol. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Palmanova.