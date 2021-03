Ancora rifiuti abbandonati a Udine

Un nuovo episodio d'inciviltà ci viene segnalato da Cussignacco. Come si vede dalle foto inviate alla nostra redazione, qualcuno ha deciso di 'svuotare casa', lasciando su un marciapiede della località a sud di Udine quello che non serviva più, tra cui poltrone e vari ingombranti, compreso un frigorifero.

Inutile sottolineare la vicinanza della piazzola ecologica di via Stiria, che dista circa due chilometri dal punto in cui sono stati abbandonati in strada i rifiuti ed è regolarmente aperta anche in zona rossa, domenica compresa...

L'episodio, purtroppo, non è il primo a interessare le aree periferiche della città - tra gli ultimi casi quello di Paderno dove, poco più di un mese fa, è stata scoperta una vera e propria discarica dietro al cimitero di via Emilia - ma anche l'hinterland, da Tavagnacco a Campoformido, passando per Pozzuolo del Friuli.