Ancora rintracci di migranti a Tarvisio e Majano

Intorno all'una e mezza di questa notte, una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Tarvisio ha rintracciato, in via Roma, a Tarvisio, due stranieri di origine afghana. Dopo un primo controllo, i due sono risultati essere senza documenti.

Un accertamento più approfondito, eseguito dopo il loro accompagnamento in caserma, ha consentito di accertare che erano entrambi irregolari sul territorio nazionale e richiedenti asilo. Dopo l'identificazione, quindi, appurato trattarsi di stranieri maggiorenni, i due sono stati accompagnati nell'ex Caserma Cavarzerani di via Cividale, a Udine, dove osserveranno il periodo di quarantena previsto dalle vigenti misure emergenziali.

Altri due cittadini stranieri sono stati segnalati, poi, nella prima serata di ieri, intorno alle 20, nella zona di Udine, in particolare a Majano. Si tratta anche in questo caso di due migranti, poi accompagnati pure loro negli spazi della ex Caserma Cavarzerani di Udine.

Si tratta di cittadini stranieri del Bangladesh. Procedono i militari dell'Arma della Compagnia di Udine.

Solo ieri erano stati rintracciati 150 cittadini migranti tra la autostrada A23 e i paesi da Osoppo e fino a Udine, tutti portati all'ex Caserma Cavarzerani di Udine.