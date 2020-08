Nuovi migranti questa mattina presto sono stati rintracciati a Udine, in via Monzambano: si tratta di 17 cittadini iracheni con bimbi piccoli e donne (3, tra cui una in stato di gravidanza).

Sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine e anche un'automedica per un primo controllo sanitario. Erano molto affamati sono stati assistiti dalla Croce Rossa per la colazione.