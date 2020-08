Ancora rintracci di migranti lungo le strade del friuli

Nuova ondata di migranti in Friuli Venezia Giulia nelle prime ore di oggi, domenica 16 agosto 2020. Dieci sono stati segnalati tra Corno di Rosazzo e San Giovanni al Natisone, in particolare in località Dolegnano.

A Gonars inizialmente, in prossimità di un incrocio, in direzione Fauglis, sono stati segnalati prima 5 migranti (foto) e poi altri 15, per arrivare a 20 cittadini stranieri, alcuni dei quali minorenni.

Per questi ultimi è stata chiesta, intorno alle 9, la presenza di una corriera per il loro trasporto diretto a un luogo deputato a triage e quarantena. Sul posto le forze dell'ordine e, per quanto riguarda Gonars, il sindaco Ivan Diego Boemo.

Al confine tra Trieste e la Slovenia, ieri sera e nella notte altri 20 e rintracci da parte della Polizia di frontiera.