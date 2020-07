Ancora rintracci di migranti nella zona di Udine

Nuovi rintracci di clandestini anche questa mattina nella zona di Udine. Si tratta del terzo giorno consecutivo in cui vengono fermati migranti in numeri consistenti in Friuli.

Oggi sono stati rintracciati cinque richiedenti asilo tra Mortegliano e Castions di Strada; sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latisana per le operazioni d'identificazione.

A Udine, invece, dieci cittadini stranieri sono stati segnalati tra piazzale Cella e via Pozzuolo. Procede la Questura di Udine. Saranno tutti sottoposti a quarantena fiduciaria.

La dozzina di migranti rintracciata ieri in via Buttrio è stata isolata nei locali del castello di Tricesimo (nella foto), già adibiti a questa funzione durante l'emergenza Covid-19.